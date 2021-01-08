Psikolojik sorun yaşamamak için plan yapın

Fiziksel sağlığın yanı sıra bu süreçte ruh sağlığını korumak da bir hayli önem taşıyor. Sosyalleşmenin insanların en temel ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Psikiyatri Uzmanı Dr. Yeşim Ruhat Kutlu, "İnsanlar başka insanlarla bir araya geldikçe kendilerini ve ruh sağlıklarını korurlar. Fakat bugün dünyanın koşulları bunun tam tersini gerektiriyor. Bunun için de bizleri ruh sağlığımız açısından zorlu bir süreç bekliyor. Kendimizi koruyabilmek için yapabileceğimiz birtakım şeyler elbette var. Modern dünyanın, teknolojinin faydalarını hayatımızda kullanabiliriz" dedi. Geçtiğimiz mart ayından bu yana neredeyse birçok aktivitenin online yapılabildiğini hatırlatan Uzm. Dr. Yeşim Ruhat Kutlu, "Kültürel ve sanatsal etkinlikler, kurslar, eğitimler, çeşitli hobiler... Dolayısıyla online olarak mutlaka daha önce hayatımızda neler varsa onlara ulaşabilmenin imkanlarını aramalıyız. Kaldı ki tüm dünyada büyük bir dayanışma sağlanarak birçok hizmet ücretsiz erişime açıldı. Spor çalışmaları, yoga, kültürel etkinlikler, konserler, tiyatrolar, birçok alanda bunu görebiliyoruz. Öncelikle herkes online faaliyetlerden faydalanmak adına 5-6 aylık bir plan yapsın” diye konuştu.