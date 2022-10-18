Psikolojik sağlamlık için 3 adım

Pandemi sürecinde ve sonrasında ruh sağlığı sorunları küresel olarak yüzde 25 arttı. Pandemide birçok problemin ertelendiğini, birçok suç, şiddet, madde kullanımı ve ergen intiharlarının arttığına dikkat çeken Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, psikolojik sağlamlık için 3 adımın olduğunu ifade ederek bu adımların; "Öz farkındalık, empati, öz yönetim ve sosyal bilinç" olduğunu söyledi. Eğitimdeki sağlamlığın yanı sıra duygusal, davranışsal ve sosyal sağlamlığın önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Çocuk bütün bunları yaşadığı için gelişiyor. Gençler bu konuda daha kırılgan oluyorlar. Yaş ilerledikçe ve geliştikçe insanın psikolojik sağlamlığı artıyor, hayattaki olaylara karşı soğukkanlı oluyor. Psikolojik sağlamlığı söylemek kolay ama yapmak kolay değil. Psikolojik sağlamlığın ilk adımı öz farkındalıktır. Yani kendini tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini bilen bir kimse nerede nasıl adım atacağını daha iyi bilir. Bu haritada nerde olduğunu bilmek gibidir. İkinci adım öz yönetim yani insanın kendisini, arzularını, dürtülerini ve isteklerini yönetebilmesidir. Üçüncü adım ise bu psikolojik sağlamlığın duygusal zeka eğitimidir ve bu aynı zamanda sosyal bilinçtir, empatidir. Başka tarafın duygularını, haklarını ve ihtiyaçlarını göz önüne alabilmektir" diye konuştu.

