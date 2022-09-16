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16 Eylül 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 08:00:00

Psikologlar uyarıyor: Çocuğunuzu ağlarken okula bırakmayın

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Okula adaptasyon sürecinde çocuklara katı yaklaşmamak gerektiğini belirten Psikolog İrem Naz Kırım, bir anda kurallar koyarak okula başlanılmasının çocuğu okuldan soğutabileceği ve okul fobisi gelişebileceği uyarısında bulundu.

Okula adaptasyon sürecinde çocuklara katı yaklaşmamak gerektiğini belirten Psikolog İrem Naz Kırım, bir anda kurallar koyarak okula başlanılmasının çocuğu okuldan soğutabileceği ve okul fobisi gelişebileceği uyarısında bulundu. Psikolog İrem Naz Kırım, "Bu yüzden öncelikle çocuğunuzun duygularını dinlemeye özen gösterin. Korkularını, endişelerini, heyecanlarını anlamaya ve dinlemeye çalışın. Kendilerini ifade etmeleri için sohbet edin, sorular sorun ve sorularını özveriyle yanıtlayın. Anne-babadan ayrılmak istemeyen bir çocuğu kesinlikle ağlarken okula bırakmayın. Çocuk, oraya güven duymadan zorla içeri sokulup ebeveyninden ayrı tutulmamalıdır" dedi.

Psikolog Kırım, "Çocuğun kaygı duymaması için okulda kendini güvende hissetmesi gerekir. Bu güveni ona kazandırabilmek için okul dışında ebeveyne, okul içinde ise öğretmene görevler düşer. Anne-babadan ayrılmak istemeyen bir çocuğu kesinlikle ağlarken okula sokmayı önermiyorum. Çocuk, oraya güven duymadan zorla içeri sokulup ebeveyninden ayrı tutulmamalıdır. Bunun yerine, çocuk ayrılmaya hazır olana dek ebeveynin yanında olduğunu görmeli ve okuluna, öğretmenine güven duyarak ebeveyninden ayrılmalıdır. Bu yöntemde alışma süresi çocuğa göre değişir. Acele etmeden, sabırla, onun hızına eşlik etmemiz olması gerekendir. Ancak 1 ayı geçen bir süreden sonra halen devam ediyorsa, bir uzmana başvurulmalıdır" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Çocuğunuzu ağlarken okula bırakmayın Psikolog İrem Naz Kırım çocuk okul
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