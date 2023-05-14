PRP tedavisi gebelik şansını arttırıyor

Son yıllarda yapılan çalışmalara göre rahimlerinin ilaçlara cevap vermemesi nedeniyle tüp bebek tedavilerinden sonuç alamayan kadınlarda PRP tedavisinin olumlu bir fayda sağlayabildiğini Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebru Öztürk Öksüz, "PRP uygulamasındaki amaç; infertilite sorunu yaşayan, yumurtası olmayan ya da çok az yumurtası kalmış, erken menopoz ve erken over yetmezliği teşhisi konmuş hastaların yumurtalıklarında doku onarımı sağlayıp; kaliteli yumurtaların izlenmesi sonrasında tüp bebek tedavi yöntemiyle çocuk sahibi olmalarını sağlamak. Hiç yumurtası olmayan ya da erken menopoz sorunu yaşayan, annelik şansını kaçırdığını düşünen kadınların çocuk sahibi olmaları için PRP alternatif bir yöntem olarak uygulanabilir" açıklamasında bulundu.

