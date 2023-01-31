Protez tırnak yaptırmadan önce sağlığınızı düşünün

Son zamanlarda kadınlar tarafından el ya da ayaklara sık sık yaptırılan protez tırnakların mantar, bakteriyel enfeksiyon veya alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci kadınlara çeşitli uyarılarda bulundu. Protez tırnağın mutlaka sertifikası olan yerlerde yaptırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Pekmezci, "Aksi takdirde uygulamalarda yapılan yanlışlıklar nedeniyle protez tırnak yaptırdığınız bölgede mantar oluşabilir. Bunun tedavisi ise çok uzun sürmektedir. Özellikle ayak tırnağında oluşan mantarın tedavisi 1 yılı bulabilir. Hatta bu süreç daha da uzayabilir" dedi.

