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31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:33:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:33:00

Prostatta erken tanı tedavi şansını artırıyor

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Prostat hastalıkları erkeklerde idrar yollarını etkileyen ve özellikle ileri yaşlarda yaygın karşılaşılan sağlık sorunlarındandır.

Prostat hastalıkları erkeklerde idrar yollarını etkileyen ve özellikle ileri yaşlarda yaygın karşılaşılan sağlık sorunlarındandır. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Güler "Prostat tedavisi, tanıya göre değişmektedir. Prostat büyümesi ve prostat iltihabı tedavisi antibiyotikler ve ağrı kesiciler gibi ilaçlarla yapılabilir. Prostat büyümesinde hekiminiz gerek gördüğü takdirde cerrahi müdahalelere de başvurulabilmektedir. Prostat kanseri, prostat hücrelerindeki anormal büyümenin neden olduğu bir kanser türüdür. Prostat kanseri erken teşhis edilirse tedavisi mümkündür. Ancak, belirtileri diğer prostat hastalıklarıyla benzer olduğundan teşhis edilmesi zor olabilir" dedi. Güler "Prostat kanseri söz konusuysa ilaç tedavisine radyoterapi, kemoterapi veya hormon terapisi gibi yöntemlerin kombinesi ve cerrahi yöntemler kullanılabilmektedir. Prostat kanseri ve diğer prostat sorunları, erken teşhis edildiğinde daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Prostat kanseri için önerilen tarama testi, PSA (prostat spesifik antijen) testidir. Bu test, erkeklerin kanındaki PSA seviyelerini ölçer. Yüksek PSA seviyeleri, prostat kanseri olasılığını gösterir ve erken dönemde müdahale şansı ile etkin bir tedavi planı kurgulanabilir" diye ekledi.

Etiketler : Prof. Dr. Cem Güler PSA seviyeleri Yüksek PSA seviyeleri
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