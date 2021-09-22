Prostat kanseri sinsi ilerliyor, takip edilmeli

50 yaş üzeri erkeklerde en sık görülen kanser türünün prostat kanseri olduğunu söyleyen Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, sinsi ilerleyen bir kanser türü olması sebebiyle takip edilmediği zaman ileri evrede kendini belli ettiğini vurguladı. Prostat kanserinin nedenleri tam olarak bilinmediğini söyleyen Prof. Dr. Hakan Karagöl, başlıca nedenler arasında ailede prostat kanseri öyküsü olması, yaşın ilerlemesi, düzensiz ve dengesiz beslenme, hayvansal yağların aşırı tüketilmesi, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı prostat kanserinin görülme riskini artırdığını belirtti. İyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanseri şikayetlerinin her iki hastalıkta da aynı olabileceğini belirten Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, "İdrar yapmada zorluk, gece ve gündüz çok sık idrara çıkma problemler oluştuğu için hastalar bazen iyi huylu hastalık olduğunu düşünerek doktora gitmekte gecikebiliyor, bu şikayetleri yaşayan kişilerin prostat kanseri olma ihtimali olabileceğini de unutmamaları gerek" dedi.

