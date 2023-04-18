Prostat için “akıllı biyopsi” yöntemi

Uzmanlar, prostat kanseri tanısında doğruluğu ve hassasiyeti yüksek "akıllı biyopsi" yönteminin tekrarlayan biyopsileri önlediğini ve giderek daha çok tercih edildiğini söyledi. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Yalçın, son zamanlarda popülerleşen "Akıllı Prostat Biyopsisi" olarak bilinen "Füzyon Biyopsi" yönteminin prostat kanserinde yüksek doğruluk ve güvenilirlik oranlarıyla tanı koymayı sağladığını söyledi. Doç. Dr. Yalçın, kanser şüphesi olan hastalarda prostat spesifik antijen (PSA) denilen prostat kanseri tarama testine göre kan değerlerinde yükseklik, parmakla yapılan rektal muayenede ve MR ile elde edilen sonuçlarda şüphe bulunması halinde üroloji uzmanları tarafından prostat biyopsisi önerilmesi gerektiğini ifade etti. Üroloji uzmanlarının, biyopsi yapmadaki hedeflerinin klinik olarak anlamlı prostat kanserini yakalamak olduğunu belirtti.

