Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin

Mesane ve prostat kanseri hastaları düzenli olarak 'yakıotu çayı' içtiğinde şikayetlerinde azalma olur. Ameliyat sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklar en aza iner. Prostat hastalıklarında (prostat iltihabı, prostat büyümesi) kullanılan etkin bir bitki olarak tanınan yakıotuyla hazırlanan çaylarla tedaviye başlanıldığında kişide gevşeme ve rahatlık görülür. Mesane, prostat kanseri ve böbrek hastalıklarında çay tedavisi oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Bu hastalıklarda, tıbbi tedavinin yanı sıra küçük çiçekli yakıotu çayının, iyileşmeyi destekleyebilecek bir kür olarak kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. İçerdiği etken maddeler, tedaviye olumsuz etki etmeyeceğini kanıtlamaktadır. Küçük çiçekli yakıotuyla yapılan 2 haftalık kürden sonra 2-3 gün ara vermek gerekir. Ara vermeksizin uygulanan tedavi yöntemlerinde bazı kişilerde kabızlık görülmektedir. Başkaca bilinen bir yan etkisi yoktur.

