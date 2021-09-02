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02 Eylül 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 08:00:00

Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin

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Mesane ve prostat kanseri hastaları düzenli olarak 'yakıotu çayı' içtiğinde şikayetlerinde azalma olur. Ameliyat sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklar en aza iner.

Mesane ve prostat kanseri hastaları düzenli olarak 'yakıotu çayı' içtiğinde şikayetlerinde azalma olur. Ameliyat sonrası ortaya çıkan rahatsızlıklar en aza iner.

Her erkekte doğuştan bulunan ve yaşla birlikte hormon dengesinin değişmesi nedeniyle büyümeye başlayan prostat, hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Yapılan çalışmalar; 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90'ında iyi huylu prostat büyümesinin olduğunu gösterirken, her 12 erkekten biri de prostat kanserine yakalanıyor. Yaş, aile öyküsü, yağlı beslenme alışkanlığı, hormonlar, A ve D vitamini değerleri, prostat hastalıkları üzerinde etkilidir. Bu nedenle tüketilen gıdalara dikkat edildiği takdirde, prostat hastalıkları için önlem almak da mümkün olabiliyor. Bitkisel tedavi uzmanları prostat hastaları için 'yakıotu'nu öneriyor. Son derece şifalı ve zararsız olan yakıotunu, küçük çiçekleri ve çiçek renklerinin kırmızımsı, açık pembe veya beyazımsı oluşundan tanıyabilirsiniz. Sap, yaprak ve çiçekleri olmak üzere bitkinin tümü toplanılarak kullanılabilir. Prostat hastalıklarında (prostat iltihabı, prostat büyümesi) kullanılan etkin bir bitki olarak tanınan yakıotuyla hazırlanan çaylarla tedaviye başlanıldığında kişide gevşeme ve rahatlık görülür. Bu etkiyle, geceleri çok sık olan tuvalete gitme ihtiyacında bir azalma olduğu belirgin bir şekilde kendini gösterir. İdrar kesesi hastalıklarına karşı da çay kürü etkili olarak kullanılmaktadır.

KAYNATMAYIN HAŞLAYARAK HAZIRLAYIN

İnce kıyılmış ve kurutulmuş yarım tatlı kaşığı küçük çiçekli yakıotu, 1 su bardağı kaynar su ile haşlanır (kaynatılmaz). Su bardağının ağzı kapatılarak yaklaşık 10 dakika demlenmeye bırakılır, bu süre sonunda süzülür. Yeni demlenmiş çay, sabah aç karnına ve akşam yemeğinden yarım saat önce olmak üzere yalnızca günde 2 defa birer bardak hazırlanarak içilir. Hastalığın tamamen geçmesi için, bu çayı uzun bir süre içmek gerekebilir. Tavsiye edilen kür süresi 2 haftadır.

2 HAFTADA BİR ARA VERİLMELİ

Küçük çiçekli yakıotuyla yapılan 2 haftalık kürden sonra 2-3 gün ara vermek gerekir. Ara vermeksizin uygulanan tedavi yöntemlerinde bazı kişilerde kabızlık görülmektedir. Başkaca bilinen bir yan etkisi yoktur.

Etiketler : Prostat hastaları yakıotu çay haşlama
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