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09 Ağustos 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 09:30:00

Prostat büyümesinin 10 belirtisi

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Prostat büyümesi erkeklerde 40'lı yaşlardan itibaren kendini hissettirmeye başlayabiliyor. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösterebilen prostat büyümesi, bazen sinsice ilerleyip hiç belirti vermiyor.

Prostat büyümesi erkeklerde 40'lı yaşlardan itibaren kendini hissettirmeye başlayabiliyor. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösterebilen prostat büyümesi, bazen sinsice ilerleyip hiç belirti vermiyor.

Prostat bezi erkeklerde idrar kesesinin hemen altında bulunan, idrar kanalını çevreleyen ve şekil olarak kestaneye benzeyen bir organdır. Erişkin bir erkekte ağırlığı 25-30 gram olan ve semen sıvısının yapımına katkıda bulunan prostat bezi, 40'lı yaşlardan itibaren büyümeye başlar. Normalde bir kestane büyüklüğünde olan prostat bezi, bir mandalina hatta portakal büyüklüğüne erişebilir ve bu durum 'İyi huylu prostat büyümesi (Benign prostat büyümesi-BPH)' olarak adlandırılır. İyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanseri farklı hastalıklardır. BPH prostat kanserine yol açmazken, her iki hastalık bir arada bulunabilmektedir.

İDRARDA YANMA HİSSİ

Prostat büyümesi, tedavi edilmediği sürece böbrek yetmezliğine kadar varan sonuçlar doğurabiliyor. Yapılan çalışmalar 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise %90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü gösteriyor. Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Savaş, prostat büyümesinin belirtilerini şu şekilde sıraladı: "Sık idrara çıkma, ani idrar yapma isteği, idrar kaçırma, idrar yaparken yanma ve sızı hissinin olması, idrar kuvvetinin ve kalınlığının azalması, idrarı başlatmakta güçlük, kesik kesik idrar yapma, idrarın sonunda damlama, idrarı tam boşaltamama hissi ve idrarda kan."

BÖBREKLERİ DE BOZABİLİR

Prof. Dr. Murat Savaş şunları dile getirdi: "Prostat büyümesi idrara çıkma rutininde değişiklikler ile kendini gösterir. Prostat büyümesi, bir süre sonra hastanın idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engellemeye başlar. Tıkanıklığın derecesine bağlı olarak hastalarda idrar yapmayla ilgili yakınmalar ortaya çıkmaktadır. Bazen prostat belirti vermeden de büyüyebilir. Böbrek sağlığının korunmasında prostat sağlığı önemlidir. Prostat büyürken kişinin idrar yollarını da olumsuz olarak etkilemektedir. Ani idrar tıkanması, idrar yolu iltihabı, idrar kesesi bozuklukları ve böbrek yetmezliğine kadar varabilen rahatsızlıklar hastalığın bilinen olumsuz etkilerinden bazılarıdır. İyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü kişilerde aynı anda prostat kanseri de olabilir. Prostat kanserinin kendine özgü erken dönem belirtileri yoktur. Hastalıkta doğru tanıya ulaşmak için her iki yönden de incelemeler yapılmalıdır" dedi.

Tedavi kişiye uygun planlanmalı

İyi huylu prostat büyümesi her zaman tedavi gerektirmeyebilir. Bazen sadece düzenli kontrollerle takibi yapılabilen hastalıkta tedaviye ne zaman başlanması gerektiğine test sonuçlarını değerlendiren hekim karar verecektir. Kişiye göre tedavi şekli değişebilmektedir. Günümüzde prostata bağlı tıkanıklıkların tedavisinde son derece etkili ilaç tedavileri vardır. Öte yandan ilaç tedavisinin yeterli olmadığı düşünüldüğünde cerrahi gündeme gelebilir.

LAZERLİ AMELİYAT MÜMKÜN

Thulium (ThuLEP) kapalı prostat ameliyatlarının en gelişmiş lazer yöntemidir. ThuLEP cerrahi ile idrar deliğinden girilerek prostat kapsülü ile büyümüş prostat dokusu birbirinden ayrılmaktadır. Mesane içerisine atılan büyümüş prostat dokusu daha sonra morsellatör isimli alet yardımıyla parçalanarak idrar deliğinden dışarıya çıkarılmaktadır. ThuLEP lazer ameliyatları klasik tür yöntemlere göre daha kısa olabilmektedir. Ameliyatın durumuna göre hastanede kalış süresi kısalabilmektedir. Prostatın tam ve doğru olarak çıkarılması hastalığın tekrarlanma riskini sıfıra indirmektedir. Hastalar genellikle 1-2 gün içinde taburcu edilir, bir haftalık dinlenme süresinden sonra normal yaşamına dönebilir.

Etiketler : PROSTAT BÜYÜMESİNİN 10 BELİRTİSİ ThuLEP prostat büyümesi
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