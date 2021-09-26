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Propolisin kemoterapinin yan etkilerini azalttığı kanıtlandı
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26 Eylül 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 07:30:00

Propolisin kemoterapinin yan etkilerini azalttığı kanıtlandı

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Kanser hastalığının tedavisinde önemli rol oynayan kemoterapinin böbrek, karaciğer ve testis dokusunda yol açtığı hasarın kaliteli arı ürünleri kullanılarak en az seviyeye indirilebileceği bilimsel çalışmalarla ortaya konuldu.

Kanser hastalığının tedavisinde önemli rol oynayan kemoterapinin böbrek, karaciğer ve testis dokusunda yol açtığı hasarın kaliteli arı ürünleri kullanılarak en az seviyeye indirilebileceği bilimsel çalışmalarla ortaya konuldu. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, "Erciyes Üniversitesi Onkoloji, Üroloji Bölümleri iş birliği ile cisplatin, tamoksifen gibi kemoterapi ilaçlarının böbrek, karaciğer ve testis hasarı üzerine etkisini araştıran bir çalışma yaptık. Propolisin hem karaciğerde hem böbrekte özellikle tübüller ve glomeruluslar ile testis hasarını önlediğini, spermin hareketliliğini iyileştirdiğini ve testosteron seviyesini de normalleştirdiğini tespit ettik. Propolisle birlikte perganın (arı ekmeği) da meme kanserinde ve başka kanser türlerinde de benzer etkiler gösterdiğini, özellikle kanser hücrelerinin migrasyonunu önlediğini gösterdik. Zeytinyağı bazlı propolisin kanser hücrelerinde farklılaşmaya sebep olduğunu ve doku hasarını en aza indirdiğini belirledik" dedi.

Etiketler : Kanser hastalığı Dr. Sibel Silici Propolisle
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