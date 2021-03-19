Propolis, C vitamininin etkisini artırıyor

Bağışıklık sisteminin bir bütün olduğunu ve vücudun bağışıklık direncinin eksiksiz bir şekilde ortaya çıkabilmesi için tüm vitamin ve minerallerin vücutta eksiksiz bulunması gerektiğine dikkat çeken AksuVital'den Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Bu sebeple propolis ile C vitamini kullanımı önemlidir. Propolisin,üst solunum yolu enfeksiyonu üzerine etkisinin araştırıldığı klinik bir çalışmada ekinezya, propolis ve C vitamininden oluşan karışımın 1-5 yaş arası 430 hasta çocuğun 12 hafta izlenmesi sonucu hastalıklı toplam gün sayısında belirgin bir şekilde azalma görüldüğü tespit edilmiştir" diye konuştu.

