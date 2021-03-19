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19 Mart 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 08:00:00

Propolis, C vitamininin etkisini artırıyor

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C vitamini eksikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın olarak görüldüğünü söyleyen Dr. Ebru Koç, "Vücudumuz ihtiyacı olan C vitaminini kendi kendine alamıyor. O nedenle dışarıdan takviye gıda olarak tüketmemiz gerekiyor. Bu vitamini propolis ile kullanırsanız daha çok fayda sağlar" dedi.

Bağışıklık sisteminin bir bütün olduğunu ve vücudun bağışıklık direncinin eksiksiz bir şekilde ortaya çıkabilmesi için tüm vitamin ve minerallerin vücutta eksiksiz bulunması gerektiğine dikkat çeken AksuVital'den Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "Bu sebeple propolis ile C vitamini kullanımı önemlidir. Propolisin,üst solunum yolu enfeksiyonu üzerine etkisinin araştırıldığı klinik bir çalışmada ekinezya, propolis ve C vitamininden oluşan karışımın 1-5 yaş arası 430 hasta çocuğun 12 hafta izlenmesi sonucu hastalıklı toplam gün sayısında belirgin bir şekilde azalma görüldüğü tespit edilmiştir" diye konuştu.

Etiketler : propolis vitamin c vitamini ebru koç
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