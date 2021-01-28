Propolis astımı kötüleştirebilir

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay bu artışla ilgili “Besin takviyelerinin Kovid-19 üzerindeki etkileri ve birçok takviyenin yüksek dozajda kullanımının potansiyel yan etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle, gıda takviyelerinin, vitamin ve minerallerin, yüksek miktarda alımından kaçınmak gerekir” dedi. Bu süreçte propolisin halk tarafından yaygın olarak kullanıldığını belirten Alçay, “Bazı uzmanlar propolisteki bazı kimyasalların astımı daha da kötüleştirebileceğini düşünmektedir. Propolis kullanmak, kanama bozukluğu olan kişilerde, ameliyat sırasında ve sonrasında kanama riskini artırabilir. Ameliyattan 2 hafta önce propolis almayı bırakmak gereklidir” dedi.