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08 Kasım 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 08:00:00

Probiyotikler kanser ve obezite için umut vadediyor

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Uzman Diyetisyen Münevver Başak Onat, probiyotikler üzerinde yapılan son çalışmaların, probiyotiklerin gelecek dönemde kanser, obezite ve sinir sistemi hastalıklarına da yararlı olabileceğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Uzman Diyetisyen Münevver Başak Onat, probiyotikler üzerinde yapılan son çalışmaların, probiyotiklerin gelecek dönemde kanser, obezite ve sinir sistemi hastalıklarına da yararlı olabileceğini ortaya koyduğunu bildirdi. Onat, "Probiyotikleri beslenmemize fermente edilmiş; süt ürünleri, meyve ve sebzeler, soya gibi kaynaklarla dahil etmemiz mümkün. Bununla birlikte probiyotiklerin laboratuvar ortamında kontrollü üretimi de söz konusu. İçerdikleri canlı mikroorganizma sayısının fazla olması bu probiyotik takviyelerini; sağlıklı ve dengeli beslenmeden uzaklaşan, çalışma saatleri ve koşulları nedeniyle hızlı gıdalara yönelmek zorunda kalan modern insan ve sanayi toplumları için tercih sebebi kılmakta. Ayrıca, kapsül, saşe, emme tableti gibi hızlı tüketilebilen probiyotikleri de günlük yaşama dahil etmek oldukça kolay" dedi.

Etiketler : Probiyotikler Uzman Diyetisyen Münevver Başak Onat obezite için umut vadediyor
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