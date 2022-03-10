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10 Mart 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 14:30:00

Probiyotikler hastalıkları tetikleyebiliyor

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Uzmanlar, yararlı mikroorganizmalar olmalarına karşın probiyotiklerin de hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini belirterek, "Sağlığımı iyileştireceğim' derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabilir" dedi.

Uzmanlar, yararlı mikroorganizmalar olmalarına karşın probiyotiklerin de hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini belirterek, "Sağlığımı iyileştireceğim' derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabilir" dedi. Tıbbi mikrobiyolog Doç. Dr. Gülçin Alp Avcı, probiyotiklerin sağlığa yararlı mikroorganizmalar, prebiyotiklerin ise bu mikroorganizmaların beslenmesi ve gelişmesini sağlayan gıda ve ürünler olduğunu söyledi. Avcı, piyasada farklı türde probiyotikler içeren birçok ürün satıldığına işaret ederek, "Herkesin her probiyotiği kullanması uygun değil. Probiyotiklerin bilinçsiz kullanımını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sağlığımı iyileştireceğim derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabilir" uyarısında bulundu.

Etiketler : Probiyotikler Doç. Dr. Gülçin Alp probiyotikler
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