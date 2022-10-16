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16 Ekim 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 08:30:00

Prematüre bebeklerde körlük riski olur

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PREMATÜRE doğan bebeklerin daha sonra kör olmasına neden olan 'prematüre retinopatisi' (ROP) için, bazen ilk 72 saat bile hayati önem taşıyor.

PREMATÜRE doğan bebeklerin daha sonra kör olmasına neden olan 'prematüre retinopatisi' (ROP) için, bazen ilk 72 saat bile hayati önem taşıyor. Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Türkiye'de yılda yaklaşık 150 bin bebeğin prematüre doğduğuna işaret ederek "Bin 250 gramın altında doğan bebeklerin yüzde 65'inde ROP görülebiliyor. Bu bebeklerin ilk ROP muayenesi, genellikle hastanede yapılıyor. Daha sonrasında aileler, göz muayenelerine zamanında gitmediğinde, körlüğe giden süreç başlıyor. 72 saatlik gecikme bile bu bebeklerin kör olmasına neden olabiliyor" dedi.

Etiketler : prematüre bebek merih çetinkaya
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