Porsiyon kontrolü için ara öğün şart

Ramazan ayının ardından tüketilen besinlerin miktarının aniden arttırılmaması yönünde uyarıda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir, "Bayram sabahındaki kahvaltıda, hamur işleri, kızartmalar, sucuk, salam, sosis yerine daha hafif ve dengeli tabaklar oluşturmak gerekir" dedi. Diyetisyen Soydemir, öğünlerde porsiyonlara dikkat edilmesi; porsiyon kontrolünü sağlayabilmek için ara öğün yapılması; ara öğünlere meyve, süt, veya kuruyemişler eklenerek kan şekeri kontrol altına alınarak ana öğünlerin aşırıya kaçmadan tüketilmesinin mümkün olacağını söyledi. Bayram sabahındaki kahvaltıda, hamur işleri, kızartmalar, sucuk, salam, sosis yerine daha hafif ve dengeli tabaklar oluşturulması gerektiğini ifade eden Diyetisyen Soydemir, "Örneğin yumurta, tuzsuz peynir ve zeytin, domates, salatalık, bolca yeşillik ve beyaz ekmek yerine tahıllı ekmek ile daha sağlıklı bir kahvaltı tabağı oluşturulmalı" dedi.

