Popüler diyetler yerine sağlıklı beslenin

Günümüzde sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda dolaşan tek tip, sınırlayıcı, yüksek kalori kısıtlaması içeren popüler diyetler bulunuyor. Bu diyetler, çok hızlı kilo verdirme vaadi ile sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturmayı engelliyor. Günde 800 kalorinin altında enerji içeren bir diyet ile beslenmek; merkezi sinir sistemi ve gastrointestinal sistemde çeşitli problemlere, soğuk havaya karşı dayanıksızlığa, saç dökülmesine ve kuru cilde sebep olmasının yanı sıra, uzun vadede kardiyak aritmilere bağlı ani ölümlere bile yol açabiliyor. Sürdürülebilir olmayan bu diyetlerin aylarca uygulanması sonucunda, vücut düşük kalorili beslenmeye adapte olmaya çalışırken, bireyin bazal metabolizma hızında düşüş gözlemleniyor.