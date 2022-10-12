Polikistik over sendromu diyabet riskini artırıyor

Üreme döneminde 10 kadından 1'inde görülen ve adet düzensizliği ve erkek tipi hormon fazlalığıyla seyreden kadınlardaki en sık kısırlık nedeni olan Polikistik Over sendromu (PKOS) yaygın görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kazibe Koyuncu, "PCOS, obezite ve artan insülin direnci ile ilişkilidir ve bu nedenle ileri yaşlardaki diyabet, kalp hastalığı ve diğer koşulları geliştirme riskini artırabilmektedir. PCOS'lu kadınlar, sağlıklı bir yaşam tarzı ve normal vücut ağırlığının koruyarak uzun vadede karşılaşabilecekleri sağlık sorun riskini azaltabilir" dedi. Doç. Dr. Kazibe Koyuncu, Polikistik Over sendromunun semptomlarını ise şöyle sıraladı: "Düzensiz mensturasyon veya mensturasyon olmaması, vücutta kıllanma artışı, saç dökülmesi, aşırı kilolu olmak, kiloda hızlı bir artış yaşamak veya kilo vermekte zorluk çekmek, yağlı cilt, akne ve gebe kalmada zorluk." PKOS depresyon ve psikolojik sorunlara da yol açtığını belirten Dr. Koyuncu, belirtilerin kişiler arası farklılık gösterdiğini, bazı kadınlarda semptomlar hafif seyrederken, bazen daha şiddetli semptomlar görüldüğüne dikkat çekti.

