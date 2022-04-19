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19 Nisan 2022 Salı 08:05:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 08:07:00

Polen alerjisi astıma dönebilir

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Baharla birlikte polen alerjisi şikâyetleri artarken, uzmanlar alerjinin astıma dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Baharla birlikte polen alerjisi şikâyetleri artarken, uzmanlar alerjinin astıma dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bahar aylarında burun akıntısı, hapşırma, göz kızarması, öksürük, nefes tıkanması ve cilt kaşınmasından yakınanların sayısının arttığını belirten uzmanlar, bunun sebebinin bitkilerin çiçek açması, çimenlerin ve pelinlerin yetişmesiyle birlikte artan polen miktarından kaynaklandığını söyledi. Gerekli tedbirler alınmadığı sürece ya da yeterli tedavinin uygulanmaması durumunda, hastalığın astıma dönüşme ihtimali bulunduğunu belirten KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, "Birçok insan öncelikle üşüttüğünü düşünürken, alerjik unsurlar gözden kaçıyor. Bu alerjilere uygulanabilecek tedavi yöntemleri çok geniş değil. Anti alerjik burun spreyleri, göz damlaları veya ilaçlar kullanılabiliyor. Belli gruplara aşı tedavisi de uygulanabiliyor. Ancak aşı tedavisi Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre uygulanmalıdır" diye konuştu.

Etiketler : Polen alerjisi astıma dönebilir KBB ve Baş Boyun Cerrahisi astım alerji
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