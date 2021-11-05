Koronavirüs ilacında sevindiren gelişme

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Merck'in ürettiği 'molnupiravir' adlı ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye ettiğini duyurarak, 'hap' şeklindeki ilaca onay verdi.

Açıklamadan bir gün sonra (bugün), Pfizer şirketi HIV ilacıyla birlikte kullanılan uygulaması kolay bir Covid-19 hapının hastaneye yatış veya ölüm riskini %89 oranında azalttığını duyurdu.

İlacın, düzenleyiciler tarafından onaylanması halinde, devam eden küresel pandemiyle mücadelede, büyük olasılıkla bir oyun değiştirici olacağı belirtiliyor. Pfizer, ilaçla ilgili verilerini 'mümkün olan en kısa sürede' Gıda ve İlaç İdaresi'ne sunmayı planladığını söyledi.

Pfizer'a göre, semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde HIV ilacıyla birlikte hapı alan 607 enfekte kişiden, altısı hastaneye yatış aldı, ölüm sayısı ise 'sıfır' olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler, 'plasebo alan 612 kişiden 41′i hastaneye yatış ve 10 ölüm' rakamlarıyla karşılaştırılıyor. Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bu veriler, düzenleyici makamlar tarafından onaylandığı takdirde oral antiviral adayımızın hastaların hayatlarını kurtarma, COVID-19 enfeksiyonlarının şiddetini azaltma ve on hastaneye yatışta 10'da dokuzunu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor." dedi.