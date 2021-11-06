Pastırma sıcaklarında hasta olmayın

"Sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler" anlamında kullanılan ve "pastırma sıcaklıkları" olarak da ifade edilen "pastırma yazı'', genellikle ekim ayının sonları ve kasım ayının başlarında görülüyor. Pastırma sıcaklıkları bu sene de Türkiye genelinde etkisini hissettirecek. KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Altın, havanın gündüzleri sıcak, akşamları ise soğuk olabildiğini belirtti. Sıcaklıklar arasındaki farkın vücut direncini bozduğunu dile getiren Altın, "Vücut direncini artırmak için düzenli uyku, dengeli beslenme, taze meyve ve sebze, protein almak önemli. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak da önem taşıyor. İnsanlar bu dönemde değişen hava sıcaklıklarından dolayı giydikleri kıyafetlere dikkat etsinler. Havanın durumuna göre kıyafet seçsinler. Çünkü hava aniden değişiyor. Bu değişim, hastalığa neden olabilir. Bunun yanında maske, hijyen ve mesafeye de dikkat edilirse iyi olur. Böylece hem kovidden hem de bu dönemde insanlardan bulaşacak enfeksiyonlardan korunmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

