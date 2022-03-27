Parmakta takılma ve kilitlenme tetik parmak belirtisi

Parmağı büktükten sonra açarken meydana gelen takılma ve ağrı şikâyetleriyle ortaya çıkan tetik parmak rahatsızlığı, yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar tıp dilinde "stenozan tenosinovit" olarak adlandırılan tetik parmak (trigger finger) hastalığının, elde parmakların bükülmesini sağlayan tendonların ve onların belli noktalarda altından geçtikleri köprülerin (pulley) altında sıkışmasıyla meydana geldiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, toplumda yüzde 3 oranında görülen tetik parmak rahatsızlığının romatoid artrit, gut (hipotiroidi), diyabet, karpal tünel sendromu ve böbrek hastalıkları gibi sistemik hastalığı olanlarda görülme sıklığının arttığını belirtti. Hastalığın ileri dönemlerinde parmağın takılmaya ve kilitlenmeye başladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, sabah uyanıldığında ve soğuklarda takılma ve ağrı şikâyetinin daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Uzun süren ve medikal tedavi ile yanıt alınamayan olgularda sıkışmaya neden olan pulleyin cerrahi olarak gevşetilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, "Ameliyat avuç içinde küçük bir kesi ile lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyat sırasında tendon kılıfı etrafında yakın seyreden damar sinir yapılarının koruması gerekir" diye konuştu.

