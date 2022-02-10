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10 Şubat 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 08:30:00

Parmak çıtlatmak kireçlenme yapar

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Parmak çıtlatmak kimi zaman stresten, kimi zaman can sıkıntısından sık yapılan bir alışkanlıktır. Bu hareket, tik halini aldığında eklemlerde aşınmaya yani kireçlenmeye neden olabiliyor.

Parmak çıtlatmak kimi zaman stresten, kimi zaman can sıkıntısından sık yapılan bir alışkanlıktır. Bu hareket, tik halini aldığında eklemlerde aşınmaya yani kireçlenmeye neden olabiliyor.

Parmak boğumlarını kırmak ya da parmak çıtlatmak genel görüşün aksine eklemleri rahatlatmaz, aşınmaya neden olur. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, eklemlerin rahat hareket etmesini sağlayan eklem sıvısı oksijen, nitrojen ve karbondioksit gibi gazlar içerdiğini söyleyen Meriç "Parmak çıtlatma, eklem yüzeylerinin birbirinden hızla uzaklaşması ile eklem üzerindeki basıncın etkisi ile patlayan küçük gaz kabarcıklarının oluşmasıyla ortaya çıkar. Parmak çıtlatmak bir tik halini aldığında bağlarda gevşeme nedeniyle elin tutma gücünde azalma meydana gelebilir" uyarısında bulundu.

ÖNCELİKLE NEDENİNİ BULUN

Prof. Dr. Gökhan Meriç, yapılabilecekler konusunda ise şu bilgileri verdi: "Parmak eklemlerinizi çıtlatma alışkanlığınız varsa ve bunu durdurmak istiyorsanız, ilk adım dikkatli olmak ve bu durumun farkında olmaktır. Parmak eklemlerinizi, boynunuzu veya sırtınızı ne zaman ve muhtemelen neden çıtlattığınızı takip edin ve bunun farkında olun."

DAHA FAZLA HAREKET EDİN

Daha fazla hareket etmenin basit bir çözüm olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Meriç, "Bir pozisyonda çok fazla oturur veya ayakta durursanız, eklemleriniz sertleşebilir ve bunu yenmek için eklemlerinizi çıtlatmak isteyebilirsiniz. Dolaşmak için sık sık mola verin. Bütün gün masa başında oturuyorsanız en az yarım saatte bir kalkmayı hedefleyin" dedi. Eklem sıvısını (sinoviyal sıvı) hareket ettirmek ve eklemlerin eklem sıvısı ile kayganlığını artırmak için nazik germeler ve esneme egzersizleri yapılabileceği önerisinde bulunan Prof. Dr. Meriç, sözlerine şöyle devam etti: "Egzersiz yapmanın da parmak çıtlatma alışkanlığını önlemede etkili olduğu biliniyor. Yaşınıza ve yaşam tarzınıza uygun aktiviteleri seçin. Ev işleri, bahçe işleri veya kısa yürüyüşler gibi herhangi bir fiziksel aktivite, egzersiz rutininizin bir parçası olabilir. Egzersizi haftada 2-3 gün en az 30-45 dakika yapmaya çalışın."

STRESİ KONTROL ETMEYE ÇALIŞIN

Kimi zaman stresi gidermek için de eklem çıtlatıldığını kaydeden Prof. Dr. Gökhan Meriç, stresi gidermek için derin nefes alma, meditasyon veya stres topu gibi sakinleştirici önlemlerin de denenebileceğini söyledi.

BU ŞİKAYETLER VARSA DİKKAT!

Parmak çıtlatması ile ağrı, şişme veya hareket kaybı gibi şikâyetlerin de eşlik etmesi halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Gökhan Meriç, "Bu durum kıkırdak aşınması, eklem kireçlenmesi (osteoartrit) veya romatizmal hastalıkları belirtisi olabilir. Bu gibi durumda mutlaka altta yatan nedenler bulunmalı ve tedavi buna göre planlanmalıdır" diye konuştu.

Etiketler : Parmak çıtlatmak kireçlenme yapar kireçlenme Prof. Dr. Gökhan Meriç
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