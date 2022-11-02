Parmak bebek yaşama tutundu

Mersin'de 22 haftalıkken 600 gram olarak dünyaya gözlerini açan Eylül bebek, 134 günlük hastane sürecinin ardından taburcu edildi. Anne Sidar Akay "Kızım, organları gelişmediği ve solunum yetmezliği çektiği için kuvözde tedavi altına alındı. Doktor ve hemşirelerin şefkatli ellerinde hayata tutundu. Şimdi 1980 gram ve 40 santimetre uzunluğa ulaştı" dedi.

