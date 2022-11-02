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02 Kasım 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 10:00:00

Parmak bebek yaşama tutundu

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Mersin'de 22 haftalıkken 600 gram olarak dünyaya gözlerini açan Eylül bebek, 134 günlük hastane sürecinin ardından taburcu edildi.

Mersin'de 22 haftalıkken 600 gram olarak dünyaya gözlerini açan Eylül bebek, 134 günlük hastane sürecinin ardından taburcu edildi. Anne Sidar Akay "Kızım, organları gelişmediği ve solunum yetmezliği çektiği için kuvözde tedavi altına alındı. Doktor ve hemşirelerin şefkatli ellerinde hayata tutundu. Şimdi 1980 gram ve 40 santimetre uzunluğa ulaştı" dedi.

Etiketler : Parmak bebek yaşama tutundu Mersin 600 gram Anne Sidar Akay
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