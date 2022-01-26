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26 Ocak 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 08:00:00

Parkinson'a çare: beyin pili

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Parkinson hastalığı beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Seçkin, "Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar ve başlangıç belirtisi elde veya bir vücut yarısında titremedir.

Parkinson hastalığı beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Seçkin, "Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar ve başlangıç belirtisi elde veya bir vücut yarısında titremedir. Hastada eşlik eden bir duruş bozukluğu olarak öne eğik durma ya da yürürken kolunu sallamama görülebilir. Bir diğer belirti hareketlerde yavaşlama olmasıdır. Hasta günlük işlerini yaparken zorlanır" dedi. Seçkin "Hastalık ilerlediğinde ve ilaçlara yanıt alınamaz ise veya ilaçların hastanın gündelik yaşamını olumsuz etkileyen yan etkileri ortaya çıktığında cerrahi tedavi devreye girer" diye konuştu. Genel anestezi altında uyutulan ve göğüs bölgesinde cilt altına ileri teknoloji ürünü olan bir pil yerleştirilerek beyin içine yerleştirilmiş olan elektrotlara bağlandığına dikkat çeken Seçkin, "Bu cerrahi işlemden sonra özellikle hastaları ileri derecede rahatsız eden eden titreme, kasılma, hareketlerde yavaşlama, istemsiz hareketler gibi bulgular önemli ölçüde kontrol altına alınmaktadır" şeklinde konuştu.

Etiketler : beyin pili Prof. Dr. Hakan Seçkin Parkinson hastalığı
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