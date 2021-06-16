  • BIST
    1442.56
  • Dolar
    8,5232
  • Euro
    10,3488
  • Altın
    510,0280
İstanbul
16 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya'da borç çok, icraat yok
Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı
ABD-AB Zirvesi yapıldı: Toplantı sonrası Türkiye vurgusu
Milyonlarca vatandaşa erken emeklilik müjdesi
Saadet Partisi'nde kazan kaldırdı!
Şuşa'da kardeşlik beyannamesi!
Türkiye aşı kuyruğunda
Sürekli şikayet hali özgüven eksikliğinden
Parkinson hastaları bakla yerken dikkat!
Çocuklar duygularını oyunlarla daha iyi anlatıyor
Kalp sağlığında doğru sanılan 10 yanlış
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Haziran
Meclis'te mini infaz paketi mesaisi
New York'ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı
Beyaz Saray'dan S-400 füzeleri açıklaması
Yurt genelinde trafik denetimi yapıldı
Cezayir'de genel seçimleri Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
Bakan Koca: Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
Vaka sayısı 6 bin sınırına yükseldi
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı
Çeyrek altından 13 TL'lik artış
Başkan Erdoğan: Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz
16 Haziran 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 09:00:00

Parkinson hastaları bakla yerken dikkat!

ABONE OL

Deneysel çalışmalar, bakla tüketiminin meme kanserine karşı etkili olduğunu gösterirken uzmanlar Parkinson hastalarını uyardı.

Deneysel çalışmalar, bakla tüketiminin meme kanserine karşı etkili olduğunu gösterirken uzmanlar Parkinson hastalarını uyardı. Uzman Diyetisyen Dilek Sivri, "Zengin bitkisel protein yapısıyla bakla, lif, folik asit, K vitamini ve potasyum deposudur. Ayrıca içeriğindeki izoflavonun meme kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı etkili olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır" dedi. Bazı bireylerin bakla tüketirken daha dikkatli olması gerekirken bazılarının uzak durması gerektiğinin altını çizen Sivri şu ifadeleri kullandı: "Taze baklada dopamin öncüsü L-Dopa bulunur. Bakla tüketimiyle beyinde dopamin salgısı artmaktadır. Parkinson hastalığını nedeni ise beyinde dopamin salgısının azalmasıdır. Bu yüzden diyetlerinde taze bakla bulunduran bireylerin bu hastalığa yakalanma riski azalabilir. Ancak Parkinson hastalığında kullanılan ilaçların etken maddesinde de L-Dopa bulunması bakla ve ilacın birlikte kullanıldığı zaman çok fazla doz alınmış ilaç etkisi yapacağından ilaç tedavisi alan Parkinson hastaları bakla tüketecekleri durumda mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir."

Etiketler : Parkinson hastaları bakla Dilek Sivri
TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI

TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI
Birinciyle sürpriz düet

Birinciyle sürpriz düet
Hız tutkusundan vazgeçmiyor

Hız tutkusundan vazgeçmiyor
Korkutan şaka

Korkutan şaka
Çevre dostu Burcu!

Çevre dostu Burcu!
Filistinli çocuklara yardım eli

Filistinli çocuklara yardım eli
Rıza Baba geri döndü

Rıza Baba geri döndü
7 Temmuz'da düğün var!

7 Temmuz'da düğün var!
‘Arka Sıradakiler' buluştu

‘Arka Sıradakiler' buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER