Parkinson hastaları bakla yerken dikkat!

Deneysel çalışmalar, bakla tüketiminin meme kanserine karşı etkili olduğunu gösterirken uzmanlar Parkinson hastalarını uyardı. Uzman Diyetisyen Dilek Sivri, "Zengin bitkisel protein yapısıyla bakla, lif, folik asit, K vitamini ve potasyum deposudur. Ayrıca içeriğindeki izoflavonun meme kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı etkili olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır" dedi. Bazı bireylerin bakla tüketirken daha dikkatli olması gerekirken bazılarının uzak durması gerektiğinin altını çizen Sivri şu ifadeleri kullandı: "Taze baklada dopamin öncüsü L-Dopa bulunur. Bakla tüketimiyle beyinde dopamin salgısı artmaktadır. Parkinson hastalığını nedeni ise beyinde dopamin salgısının azalmasıdır. Bu yüzden diyetlerinde taze bakla bulunduran bireylerin bu hastalığa yakalanma riski azalabilir. Ancak Parkinson hastalığında kullanılan ilaçların etken maddesinde de L-Dopa bulunması bakla ve ilacın birlikte kullanıldığı zaman çok fazla doz alınmış ilaç etkisi yapacağından ilaç tedavisi alan Parkinson hastaları bakla tüketecekleri durumda mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir."

