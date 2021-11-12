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12 Kasım 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 07:30:00

Pankreas kanseri sinsi ve hızlı ilerliyor

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Pankreas kanseri tüm kanserler arasında en ölümcül türlerden biri olarak tanımlanıyor. Geç belirti verdiği için tanı konulan hastaların tedavi seçenekleri de kısıtlı oluyor.

Pankreas kanseri tüm kanserler arasında en ölümcül türlerden biri olarak tanımlanıyor. Geç belirti verdiği için tanı konulan hastaların tedavi seçenekleri de kısıtlı oluyor. Çok hızlı bir şekilde yayılım gösteren ve genellikle 60 yaş sonrasında görülen pankreas kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde cerrahi yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe "Tanısı oldukça zor konulan kanser türlerinden biri olan pankreas kanseri, ileri evrelerde belirtilerin ağırlaşması ile ortaya çıkıyor. Son derece zor ve yüksek sorumluluk gerektiren ameliyatlar olduğundan sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonlarda hem cerrahın hem de hastanenin müdahale edebilecek yeterli özellikleri bulunması çok önemlidir. Pankreas kanseri bulguları arasında; koyu renkli idrar, yorgunluk-halsizlik, sarılık, iştah ve kilo kaybı, bulantı-kusma, ishal veya hazımsızlık ile karnın üst kısmından arkaya doğru yayılan ağrı bulunuyor" dedi.

WHİPPLE AMELİYATI ÖMÜR UZATIYOR

Pankreas kanseri tedavisi; ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi olmak üzere 3 farklı aşamadan oluşuyor. Whipple, tümörleri ve pankreas, bağırsak ve safra kanalının diğer bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır. Pankreas başı ile sınırlı olan pankreatik kanseri tedavi etmek için en sık kullanılan ameliyattır. Whipple prosedürünü uyguladıktan sonra cerrah, ameliyattan sonra normal olarak yiyecekleri sindirmek için kalan organları yeniden bağlar. Zor ve zorlu bir işlem olan whipple ciddi risklere sahip olabilir. Ancak, bu ameliyat özellikle kanserli kişiler için hayat kurtarıcıdır. Türkiye genelinde çok az sayıda cerrah bu prosedürü gerçekleştirebilir.

Etiketler : Pankreas kanseri Pankreas kanseri tedavisi ameliyat kemoterapi
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