VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuran vatandaşlara teşekkür mektubu
2022-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
"Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan a...
Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında
5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Semazenin yakasından düşün!
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı yeni yılda da sürdürecek
TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi
Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
6'lı masanın aday tarifi: Kukla başkan!
İki ülke arasında gerginlik! ''Derhal geri çekilin''
Meteoroloji il il saat verdi... Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!
Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli
Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Öksüren her kişi maske takmalı
29 Kasım 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 10:00:00

Panik atak tek başına bir hastalık değil, belirtidir

ABONE OL

Uzman Psikolog Hande Nacar Baş, her 100 kişiden 4'ünde görülen panik atağın zihnin vücut yardımıyla çığlığı olduğunu ifade ederek, bu durumda psikolog desteği almak gerektiğini söyledi.

Uzman Psikolog Hande Nacar Baş, her 100 kişiden 4'ünde görülen panik atağın zihnin vücut yardımıyla çığlığı olduğunu ifade ederek, bu durumda psikolog desteği almak gerektiğini söyledi. Psikolog Baş, panik atak geçiren kişilere, bir yere oturarak bir elini kalbine diğer elini de karnına koyarak burnundan nefes alarak, soluğunu düzenlemesini tavsiye etti. Yaşayan çoğu insanın problemin psikolojik olduğuna bir türlü inanmadığına değinen Psikolog Baş, "Panik bozukluk hastalığının en önemli belirtisi olan panik atak, tek başına bir hastalık değil; panik bozukluğu hastalığının belirtisidir. Panik bozukluğu ise, beklenmedik anlarda yaşanan ve tekrarlayıcı panik atakların görüldüğü, panik atakların olmadığı zamanlarda kişinin panik atak yaşamaktan korktuğu ve istemsizce vücuduna kulak verdiği, sıklıkla fiziksel sağlığını düşündüğü ve ölüm korkusu ya da hasta olma korkusu taşıdığı bir ruhsal hastalıktır" diye konuştu.

Etiketler : Panik atak Uzman Psikolog Hande Nacar Baş psikolog destek
Boğaz'ı şenlendirdi

Boğaz'ı şenlendirdi
Artık eğitmen

Artık eğitmen
‘Al Sancak' timi geliyor

‘Al Sancak' timi geliyor
Kızlar arkadaşlarım

Kızlar arkadaşlarım
Baba acısı

Baba acısı
2023'e KKTC'de girecek

2023'e KKTC'de girecek
Yalıdan çıktı Beyoğlu'na gitti

Yalıdan çıktı Beyoğlu'na gitti
Menajerler estetik istiyor

Menajerler estetik istiyor
Maratoncu Birce

Maratoncu Birce

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX