Panik atak tek başına bir hastalık değil, belirtidir

Uzman Psikolog Hande Nacar Baş, her 100 kişiden 4'ünde görülen panik atağın zihnin vücut yardımıyla çığlığı olduğunu ifade ederek, bu durumda psikolog desteği almak gerektiğini söyledi. Psikolog Baş, panik atak geçiren kişilere, bir yere oturarak bir elini kalbine diğer elini de karnına koyarak burnundan nefes alarak, soluğunu düzenlemesini tavsiye etti. Yaşayan çoğu insanın problemin psikolojik olduğuna bir türlü inanmadığına değinen Psikolog Baş, "Panik bozukluk hastalığının en önemli belirtisi olan panik atak, tek başına bir hastalık değil; panik bozukluğu hastalığının belirtisidir. Panik bozukluğu ise, beklenmedik anlarda yaşanan ve tekrarlayıcı panik atakların görüldüğü, panik atakların olmadığı zamanlarda kişinin panik atak yaşamaktan korktuğu ve istemsizce vücuduna kulak verdiği, sıklıkla fiziksel sağlığını düşündüğü ve ölüm korkusu ya da hasta olma korkusu taşıdığı bir ruhsal hastalıktır" diye konuştu.

