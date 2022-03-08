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08 Mart 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 08:30:00

Pandeminin getirdiği cilt hastalığı: Maskne

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Salgın döneminde uzun süre maske kullanımından dolayı pek çok kişi cilt sorunları yaşadı. Dermatoloji Uzmanı Seçil Demirci, 'Maskne' diye tabir edilen maske aknelerine karşı önerilerde bulundu.

Salgın döneminde uzun süre maske kullanımından dolayı pek çok kişi cilt sorunları yaşadı. Dermatoloji Uzmanı Seçil Demirci, 'Maskne' diye tabir edilen maske aknelerine karşı önerilerde bulundu. Demirci, maske zorunluluğunun kalkmasıyla yaz aylarında güneş kremi kullanılmasını tavsiye etti. Dr. Seçil Demirci, "Maske döneminde yeni bir terim ortaya çıktı. Maske akne yani 'Maskne' diye geçiyor. Maske aknesi yani maskenin olduğu bölgede aknelenme olarak biliniyor. Normalde ergenlik döneminde çok sivilce görüyoruz biliyorsunuz. Erişkinlik döneminde de görülüyor fakat çok arttı. Çünkü maske bölgelerinde çok akne oluşmaya başladı. Bunların da tedavilerini veriyoruz. Fakat maske taktıkça tedaviler biraz daha dirençli oluyor. Artık verdiğimiz tedavilerden çok daha iyi sonuçlar alabileceğiz. İyi bir akne ürünü ile temizlemek, eğer maske aknesi sorununuz varsa İyi bir ürünle temizlemek ve dermatoloji uzman hekiminizin verdiği kremleri uygulayarak şimdi yüzümüz açıktayken daha iyi sonuç alacağız. Bunun dışında sentetik ve renkli maske takanlarda, özellikle çocuklarda bazen o renge ve kumaşa bağlı alerjiler ve egzamalar da çok görüyorduk. Cilt kapalı kaldıkça egzamalar daha da alevleniyor. Geçmesi daha da zorlaşıyor. Biraz onlardan da kurtulacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Pandeminin getirdiği cilt hastalığı egzamalar Maskne
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