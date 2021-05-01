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01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:30:00

Pandemide kilolar ayakları da vurdu

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Koronavirüs sürecinde birçok kişinin evde her zamankinden daha fazla zaman geçirmesi ruhsal ve bedensel pek çok olumsuzluğu beraberinde getirdi. Özellikle hareketsiz kalan kasların zayıfladığını belirten uzmanlar, kilo artışlarının ayak ve diz sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Pandemi sebebiyle evde kaldığımız bir yılı aşkın süredir hareketsiz yaşam ve kilo artışları sağlığımızı olumsuz etkiledi. Ayak ağrısı şikayetlerinin arttığını belirten uzmanlar, evde uygulanabilecek basit ve düzenli egzersizleri öneriyor. Talus Ayak Sağlığı Merkezi'nden Podolog Melis Ceyda Çakır, ayak sağlığına dair dikkat edilmesi gerekenleri anlattı: "Pandemi hareketsiz kalan kaslarımızın zayıflamasına ve kireçlenmeye yol açtı. Basış bozukluğu yaşayanlar, önerilen ayakkabı ve tabanlık gibi ürünleri evde kullanamadıklarından basış problemleri ilerledi. Kilo alışların artmasıyla hem ayaklara binen yük hem de diyabetik etki de artmış bulundu. Ayaklarda diyabetten kaynaklı çıkan yaralar iyileşme serüveninde zorluk çekti. Bunun yanı sıra kilo alan diğer bireylerde de diz ağrıları artmaya başladı."

ÖZEL TABANLIK KULLANILMALI

"Kasları güçlendirmek için günde en az yarım saat yürüyüş, egzersiz ve kişiye özel tabanlıklara uygun ayakkabı ve terliklerin evde de giyilmesini öneriyoruz. Özellikle pandemi sonrası alınan fazla kiloların düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme desteği ile verilmesinin sağlanması, ayaklar için de düzenli olarak bakım yaptırılmalıdır. Ayakkabıda konforu sağlayan tabanlıklardan yararlanmalıdırlar. Tabanlık kullanmanın postürün doğru duruşu için destek olması, ayakkabıyı ayağa uyumlu kılması, ayağın ayakkabı tabanına temasının yorucu etkisini azaltması, konfor sağlaması, ayak hareketlerini desteklemesi ve performansı artırması gibi avantajları vardır."

MOLALARDA MASAJ YAPIN

'Home Office' çalışırken yanlış oturma düzeninden kaynaklı ayak ağrıları oluşabiliyor. Ayaklardaki gerginliği azaltmak adına ayaklarınızı yukarı yönde desteklemenizi öneriyoruz. Omuz genişliğinde açılan bacaklar zemine konumlandırıldığında kasılmaları ve uyuşmaları engeller. Kendinize küçük molalar verin ve bacaklarınızı esnetin, ev içinde kısa yürüyüşler yapın. Geçmişi çok eski zamanlara dayanan refleksoloji de ayakları rahatlatmadaki yöntemlerden biridir. Refleksolojide ayağın refleks noktalarına parmakla ya da uygun aparatla basınç uygulanır. Masaj sırasında ayaktaki tüm noktalar, el hareketleri ile rahatlatılır. Refleksoloji kan dolaşımına da yardımcı olur ve vücuttan toksinlerin atımında faydalıdır.

SİNİR HASARI UYUŞMA YAPAR

Ayak problemleri, dengesizliğe, yanlış basışa ve hatta vücut biyomekaniği açısından farklı sorunlara yol açabilir. Ayak uyuşmasının en çok bilinen sebebi sinir hasarıdır. Sinirlerde hasar ya da kan dolaşımında bir sorun olma ihtimali söz konusudur. Ayakta hissedilen uyuşmalar, ayakta durmakta ya da yürümekte sıkıntı yaratabilir. Her ayak uyuşmasında endişelenmemiz gerekmese de uyuşmanın sebeplerini öğrenmek için mutlaka bir hekim görüşü alınmalıdır.

ÇATLAK TOPUĞA VAZELİN SÜRMEYİN

Ayak bakım ürünleri kullanılmaması, topuğun kurumasına neden olabilir. Ayak nemi tutmayıp hassas olmaya başladığında kuruluk ve basıncın da etkisiyle deride çatlamalar başlar. Yağ bazlı kremler ve vazelin gibi ürünlerin cilt tarafından emilimi kolay olmadığı için çatlaklar için kullanımı uygun değildir. İyileşme için su bazlı ve içeriğinde üre olan kremler çatlak bakımında tercih edilmelidir. Batık tırnak, nasır ve çatlamış topuklara vaktinde müdahale edilmediğinde, kişiler için çok daha tehlikeli ve kalıcı hasarlara yol açabilmektedir.

Etiketler : fazla kilo koronavirüs pandemi ayak topuk
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