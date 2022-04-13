Pandemi, yeni epilepsi vakalarını ortaya çıkarabilir

Türkiye'de, 1 milyona yakın epilepsi (sara) hastası olduğunu belirterek daha önceden hiçbir nörolojik şikayeti olmasa da Kovid'i ağır geçirenlerde sonradan epilepsi nöbetlerinin başlayabileceğini söyledi. Ağır Kovid hastalarının yüzde 30'unda beyin tutulumu olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Nerses Bebek, bu hastalarda sonradan başlayan epilepsi nöbetlerinin kalıcı olabileceğine işaret etti ve nöroloji açısından takip altında olmaları gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Bebek, hali hazırda epilepsi ile yaşayan hastaların ise pandemide çok daha dikkatli davrandıklarını ve ilaçlarını daha düzenli aldıklarını, özellikle bir dönem etkin olan uzaktan çalışma sistemi ile stresten uzak kalabildikleri için, nöbet sıklıklarının dahi azaldığını söyledi.

