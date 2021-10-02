Pandemi, yaşlılarda depresyonu üç kat artırdı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, özellikle ilk dönemlerde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle yaşlıların dışarı çıkamadığını, yeterince hareket edemediğini ve yakınlarını göremediğini söyledi. Cankurtaran, 1,5 sene geçmesine rağmen salgının hala devam ettiğini ve bu uzun sürecin özellikle yaşlıların psikolojisi üzerinde ciddi etkileri olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Yayınlarımıza baktığımızda bu dönemde yaşlılarda depresyon sıklığının neredeyse 2-3 kat arttığını gördük. Yine hem muayene ettiğimiz hastalarda hem sürekli yayınlarımızda unutkanlığın ilerlediğini, artık yaşlılarda alzaymır gibi unutkanlık hastalıklarının daha fazla görülmeye başladığını ve neredeyse 2-3 kat arttığını gördük. En çok uğraştığımız şey depresyon ve demans. Bu yönüyle yaşlıların mutlaka geriatri, nöroloji, psikiyatri veya dahiliye birimlerinden bir doktora gelmelerinde fayda var." Yaşlıların büyük çoğunluğunun hastanelere gitmeye çekindiğini ve bu nedenle rutin kontrollerini aksattığını anlatan Cankurtaran, şu anda ise virüse karşı aşı silahının bulunduğunu, bu nedenle üçüncü doz aşısını yaptıran herkesin rutin kontrolleri için hastanelere gitmeleri gerektiğini vurguladı.