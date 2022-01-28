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28 Ocak 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 09:30:00

Pandemi stresi tatlıya yöneltti

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Karantina süreci bireylerin duygu durumlarında ve fiziksel aktivitelerinde bazı değişimlere sebep oldu.

Karantina süreci bireylerin duygu durumlarında ve fiziksel aktivitelerinde bazı değişimlere sebep oldu. Yoğun stres dönemlerinde bireylerin içinde bulunduğu koşullar ve ruh durumunun beslenme davranışlarını da etkilediğini söyleyen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Kişi duygusal boşluğu, kaygıyı, stresi yemekle kapatmaya çalışır ve sonrasında yaşadığı pişmanlıkla daha stresli olabilir ve yine bu stresi kontrol altına almak için yemek yeme gibi keyif veren etkinliklere yönelebilir" açıklamasında bulundu. Yoğun stres altındaki bir kişinin iyi hissetmek ve hızlı bir şekilde rahatlamak için kolay ulaşılabilir olan paketli gıdalar, karbonhidrattan zengin besinler, şekerli yiyecekler ve içeceklere yöneldiğini hatırlatan Dokuzlu, "Özellikle bu yiyeceklerin bağımlılık yaptığını göz önüne aldığımızda, iyi hissetmek için sürekli bir arayış içinde oluyoruz. Bunun yanı sıra, bu süreçte satın alınan paketli gıdaların bile ne kadar uzun süreli yenebildiği, bizi ne kadar oyaladığı önem kazandı. Örneğin küçük bir çikolata yerine kocaman bir paket atıştırmalık daha uzun süreli yenebildiği ve görsel olarak daha çok doyum hissettirdiği için daha çok tercih ediliyor. Çikolata, şekerli yiyecekler gibi besinlerin bağımlılık yaptığını biliyoruz. Bu da iyi hissetmek için sürekli bir arayış içinde olma döngümüze sebep oluyor" dedi.

Etiketler : Pandemi stresi tatlı Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu
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