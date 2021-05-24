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24 Mayıs 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 07:30:00

Pandemi iş ve ev yüküyle en çok kadını etkiledi

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Salgın süreci işini eve taşıyan kadınları olumsuz yönde etkiledi.

Bazı kişilerde travma haline dönüşen eve kapanma hissi ve hastalık korkusunun geçici olduğunu söyleyen ve bu durumun ileride kalıcı olup olmayacağının anlaşılacağını söyleyen DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucu Başkanı Emre Konuk, sürece dair şunları anlattı: "Pandemi sürecinin stresli etkileri ile birleşen bu sorumluluklar özellikle çalışan kadınların hayatını zorlaştırdı. İşin eve taşınması, ev işleri ve bakım yükümlülüklerinin arttığı bir ortamda kadınların günlük tempolarını ciddi biçimde arttı. Tıpkı çocuklar konusunda olduğu gibi kadının yükü konusunda da en büyük yardımcımız "İlişki"dir. Aile içinde tüm bireyler birbirlerini destekleyen, dinleyen, önemseyen, duygularını kabul eden, sakinleştirebilen, şefkati esirgemeyen bir ilişki atmosferi yaratırsa ailece bu dönemi daha az hasarla atlatmanız mümkün olacaktır. Ailenin tüm üyeleri bu aşırı yükü anneden almayı, paylaşmayı öğrenmelidir."

Çocuk sizi taklit eder

"Çocuklar ve ergenler davranış kalıplarını, hangi durumda neler hissedeceklerini, belli değerleri içleştirmeyi mantık yoluyla analiz yaparak değil, taklit ederek öğrenirler. Aile içinde stresli durumlar didişme formatında yaşanıyorsa ve ailede farklı rol-modelleri yoksa çocuğun öğrendiği teknik bu olur. Bu süreçte herkes gibi çocukların korku ve kaygılarında da artış oldu. Yaşanan belirsizlik ve bilinmezlikler korku ve kaygıyı besledi. Sadece pandemi örneğinde değil, genel olarak güven duygusu desteklenen, aidiyet hisseden ve açık iletişim ortamında bulunan, duygularının anlaşıldığını ve kabul edildiğini düşünen çocuklar hem daha iyi hissettiler hem de aileleriyle olan bağları güçlendi. Okula gitmemeleri, parklarda, evde, bir sinema veya konser ortamında arkadaşlarıyla eskisi kadar birlikte olmamaları sosyal gelişimlerini bir oranda olumsuz etkileyebilir. Ailenin yapması gereken ise çocuğun sosyal ilişkilerini online ortamda da olsa desteklemek. Çocukların bu süreçte arkadaşlarıyla telefondan ve bilgisayardan konuşmalarına, grupça oynadıkları online oyunlara belli ölçüde izin verilmeli. Ev ortamında sohbet zamanları yaratılmalı; onların da kendi duygu ve düşüncelerini açıklamalarına fırsat verecek, önemsenmiş hissedecekleri, keyifli zamanlar oluşturulması ihmal edilmemelidir."

Etiketler : kadın pandemi ev
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