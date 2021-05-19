Pandemi duygusal beslenmeyi artırdı

Kovid-19 ile birlikte hayat tarzlarının değişimi, yeme alışkanlıkları da etkiledi. Pandemi gibi stres ve belirsizlik dolu bir dönemde kadınların duygusal beslenmeye daha yatkın olduğunu söyleyen Diyetisyen Gonca Güzel Ünal, kilo alanların yüzde 65'inin kadınlardan oluştuğunu ifade etti. Metabolizma hızlandırıcı egzersizler yapmanın kilo vermede etkili olacağını söyleyen Ünal, "Evden çalışmak daha az hareket etmek demektir. Her ne kadar evdeki sorumluluklarımız artsa da bu hareketler dışarıda bir gün içindeki koşturmacadan daha az kalori yakmak demektir. Yani metabolizmamız eskisine göre daha az harcayacaktır. Bu durumu engellemek için metabolizma hızlandırıcı egzersizler, aralıklı antrenman, ağırlık kaldırma ve direnç egzersizlerini düzenli olarak günde 10 dakika bile olsa eklemek çok etkili sonuçlar doğuracaktır" dedi.

