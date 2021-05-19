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19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:30:00

Pandemi duygusal beslenmeyi artırdı

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Kovid-19 ile birlikte hayat tarzlarının değişimi, yeme alışkanlıkları da etkiledi.

Kovid-19 ile birlikte hayat tarzlarının değişimi, yeme alışkanlıkları da etkiledi. Pandemi gibi stres ve belirsizlik dolu bir dönemde kadınların duygusal beslenmeye daha yatkın olduğunu söyleyen Diyetisyen Gonca Güzel Ünal, kilo alanların yüzde 65'inin kadınlardan oluştuğunu ifade etti. Metabolizma hızlandırıcı egzersizler yapmanın kilo vermede etkili olacağını söyleyen Ünal, "Evden çalışmak daha az hareket etmek demektir. Her ne kadar evdeki sorumluluklarımız artsa da bu hareketler dışarıda bir gün içindeki koşturmacadan daha az kalori yakmak demektir. Yani metabolizmamız eskisine göre daha az harcayacaktır. Bu durumu engellemek için metabolizma hızlandırıcı egzersizler, aralıklı antrenman, ağırlık kaldırma ve direnç egzersizlerini düzenli olarak günde 10 dakika bile olsa eklemek çok etkili sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Etiketler : koronavirüs pandemi duygu gonca güzel ünal kilo alımı
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