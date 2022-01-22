VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"2022 şahlanacağımız bir yıl olacak"
Turisti dövüp alıkoyan taksicinin cezası belli oldu
Yiyecek isteme hareketiyle viral oldu!
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Yarı yıl tatilini verimli geçirme önerileri
Temassız işlem limiti arttırıldı
Kastamonu'da iş makinesinin üzerine çığ düştü
Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişleri başladı
İYİ Parti'de manşetten CHP isyanı
Alec Baldwin'e 25 milyon dolarlık yeni dava
Sedef Kabaş gözaltına alındı
Haftalık Burç Yorumları... Boğa kariyer, Terazi aşk peşinde
Karneyi değil süreci değerlendirin
Aşıya rehavet varyantın yayılımını hızlandırıyor
Pandemi antidepresan kullanımını artırdı
Afganistan için yardım kampanyası Resmi Gazete'de
İstanbul'da hava ulaşımına "kar" engeli: 46 uçuş iptal
Emekli ve memura ek zam Resmi Gazete'de
Beyaz Saray: Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurmayacağız
Başkan Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Kimse dışarıda kalmasın' çağrısı
Bakan Koca'dan doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına yönelik açıklama
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınırın 'sıfır noktasında'
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
22 Ocak 2022 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 08:32:00

Pandemi antidepresan kullanımını artırdı

ABONE OL

Günümüzde antidepresan kullanımı giderek artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ağustos ayında açıkladığı rakamlar da bunu destekliyor. Koca'nın açıkladığı verilere göre son üç yılda 61 milyon sinir sistemi ilacı, 12 milyon antidepresan kullanıldı. Psikolog Kübra Uğurlu "Pandemi, yaşanan doğal afetler, ekonomik ve sosyal problemler psikolojimizi yakından etkiliyor. Günümüzde psikolojik dayanıklılığın düşmesi ve bilinçlenmeyle beraber antidepresan ilaçlarının kullanımının arttığı bir süreç yaşıyoruz" dedi. Yaşanılan sosyal ve bireysel sorunların kişi üzerinde bıraktığı etkiler nedeniyle kaygı, depresyon, öfke kontrol bozukluğu başta olmak üzere bazı psikolojik ve psikiyatrik problemlerin ortaya çıktığını söyleyen Psk. Kübra Uğurlu, bu durumun psikiyatrik ilaçlarda artışa sebebiyet vermesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Psk. Kübra Uğurlu, antidepresan ilaçlarının kullanımındaki bu artışın bir başka nedeninin ise iletişimsizlik, toplumun hızına yetişme çabasıyla beraber ihmal edilen bireysel ve ruhsal sağlık ile kişinin yaşam kalitesinin aynı oranda sıkıntıya düşmesi olduğunun altını çiziyor. Psk. Uğurlu, bu süreçte kişilerin sosyal, ailesel, ilişkisel sorumluluklarının yanı sıra kendine bir alan yaratmasının, psikolojik ve bedensel sağlığı için kendine kaliteli zaman ayırmasının önemli olduğunu dile getiriyor.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca antidepresan kübra uğurlu sağlık
Arkadaş paniği!

Arkadaş paniği!
Şair tez konusu

Şair tez konusu
Plansız imaj

Plansız imaj
Neyin paniği bu?

Neyin paniği bu?
Kızıyla oynamak istiyor

Kızıyla oynamak istiyor
İlk fotoğraf geldi

İlk fotoğraf geldi
Ben altından kalkamam

Ben altından kalkamam
Unutulur'u coverladı

Unutulur'u coverladı
Rusya tatili ödülü

Rusya tatili ödülü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER