Pandemi antidepresan kullanımını artırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ağustos ayında açıkladığı rakamlar da bunu destekliyor. Koca'nın açıkladığı verilere göre son üç yılda 61 milyon sinir sistemi ilacı, 12 milyon antidepresan kullanıldı. Psikolog Kübra Uğurlu "Pandemi, yaşanan doğal afetler, ekonomik ve sosyal problemler psikolojimizi yakından etkiliyor. Günümüzde psikolojik dayanıklılığın düşmesi ve bilinçlenmeyle beraber antidepresan ilaçlarının kullanımının arttığı bir süreç yaşıyoruz" dedi. Yaşanılan sosyal ve bireysel sorunların kişi üzerinde bıraktığı etkiler nedeniyle kaygı, depresyon, öfke kontrol bozukluğu başta olmak üzere bazı psikolojik ve psikiyatrik problemlerin ortaya çıktığını söyleyen Psk. Kübra Uğurlu, bu durumun psikiyatrik ilaçlarda artışa sebebiyet vermesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Psk. Kübra Uğurlu, antidepresan ilaçlarının kullanımındaki bu artışın bir başka nedeninin ise iletişimsizlik, toplumun hızına yetişme çabasıyla beraber ihmal edilen bireysel ve ruhsal sağlık ile kişinin yaşam kalitesinin aynı oranda sıkıntıya düşmesi olduğunun altını çiziyor. Psk. Uğurlu, bu süreçte kişilerin sosyal, ailesel, ilişkisel sorumluluklarının yanı sıra kendine bir alan yaratmasının, psikolojik ve bedensel sağlığı için kendine kaliteli zaman ayırmasının önemli olduğunu dile getiriyor.