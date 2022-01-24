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Paketli gıda 20 dakikada çürük riskini artırıyor
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24 Ocak 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 07:30:00

Paketli gıda 20 dakikada çürük riskini artırıyor

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Paketli gıdalar özellikle de şeker, karbonhidrat, asitli içecek ve yiyeceklerin ağırlıklı olarak tüketilmesi diş çürüklerine zemin hazırlıyor.

Paketli gıdalar özellikle de şeker, karbonhidrat, asitli içecek ve yiyeceklerin ağırlıklı olarak tüketilmesi diş çürüklerine zemin hazırlıyor. Diş Hekimi Dr. Özlem Berker, rafine işlenmiş ve karbonhidrat içeren yiyecekleri sindiren bakterilerin, ağız ortamına asit salgılayarak diş minelerinde çürük oluşturduğunu ifade etti. Berker, "Özellikle yapışkan ve sert formdaki şekerler, ağız ortamında uzun kaldıkları için bakterilerin daha çok asit üretmesine neden olur" ifadelerini kullandı. İlk 20 dakikada asitin maksimum seviyeye ulaştığına işaret eden Berker, "Bu kalıntılar, dişler üzerinden doğru şekilde uzaklaştırılamıyor veya hemen fırçalanmıyorsa çürük riskini yükseltir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Paketli gıdalar Diş Hekimi Dr. Özlem Berker diş çürükleri
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