Ozon terapi ile vücudun kendini yenilemesi mümkün

Röportaj: Yasemin İLAN

Üç oksijen atomundan oluşan antiseptik, bağışıklık düzenleyici, ağrı kesici ve iltihap düzeltici özellikleri olan 'ozon' renksiz, kokulu ve güçlü okside edici bir gazdır. Vücuda uzman kontrolünde belli miktarda verildiğinde bağışıklığı güçlendirir, bel, boyun ve romatizma ağrılarını dindirir, hatta kişiye genç bir görünüm kazandırabilir.



Yaygın olarak bilinen haliyle ozon (O3) dünyamızı güneşin zararlı etkilerinden koruyan katmanını oluşturan bir gazdır. Ozon (O3) üç oksijen atomundan oluşan antiseptik, bağışıklık düzenleyici, ağrı kesici ve iltihap düzeltici özellikleri olan, renksiz, kokulu, güçlü okside edici bir gazdır. Ozon aynı zamanda oksijenin kimyasal bir türevidir. Yunanca "Koklamak" anlamına gelen "ozein"den gelir. Yani özetlersek Kokan Oksijene "ozon" diyoruz. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nafiz Karagözoğlu, ozon terafiyi ve faydalarını şu sözlerle anlattı: "Kan yolu veya Rektal yöntemle sistemik etki için yapılan Medikal Ozon Tedavisi sonrasında Antioksidan Sistemde aktivite artar, yani bağışıklık sistemi güçlenir. Metabolizmada hızlanır. Eklem kıkırdak dokusunda yenilenir. Enerji artar. Kıkırdak ve jelatin benzeri dokumuzun aktivitesinde artma görülür. Kan damarlarının iç duvarları yenilenir. Dokudaki oksijenlenme artar. Karaciğer hücre yenilenmesi olur. Dolayısıyla vücudun kendini yenilemesi mümkün olabilir."

GENÇLİK AŞISI OLARAK BİLİNİYOR

Medikal ozon tedavisinin çeşitli uygulama yöntemleri vardır. Hangi hastaya hangi yöntemin uygulanacağı muayene sonrası hasta ile doktor tarafından Kişiye özel hazırlanan bir protokol ile uygulanır. Tüm Beden Hücrelerinin yenilenmesinin sağlanması için yapılan uygulamalara sık bilinen adıyla "Gençlik aşısı" ya da "Sistemik ozon tedavisi" diyoruz. 2 yöntem var. Kan alınarak vakumlu bir cam şişede ozonlama yapılarak tekrar alındığı damar yolundan geri verilmesine "Majör Otohemoterapi" denir. Ayrıca Kalın Bağırsağın son kısmından yani Rektal Yoldan Ozon Gazının bedene verilmesi ile yapılan Rektal Ozon " ya da " Fitil Ozon" Tüm Beden Yenilenmesi için yapılan Yöntemlerdir. Bunun dışında kişinin damarından alınan kan enjektör içinde ozonlanarak kalça içine verilir. Bu işleme "Minör Otohemoterapi" veya daha çok "Ozon Aşısı" deriz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Alerji tedavilerinde kullanılır.

DİYABET VE TROİDE ÇARE OLABİLİR

Ozon terapinin uykusuzluktan damar sertliğine kadar bir çok alanda kullanılabileceğini söyleyen

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nafiz Karagözoğlu, ozon terapinin faydalarını şöyle sıraladı.

"Raynaud -Fenomeni (ellerde dolaşım bozukluğu), burger hastalığı (ayaklarda dolaşım bozukluğu), diyabet hastalığı (şeker hastalığı), Şeker hastalığına bağlı yaralarda Damar dolaşım bozukluklarının tedavisi, damar hastalıklarının önlenmesinde kullanılır. İnsülin direncine bağlı kilo artışı, Metabolik Sendrom, Troid hastalıkları gibi Hormonal Hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kolit (Kanamalı ve kronik) gibi Otoimmün Bağırsak Hastalıklarında kullanılır. Romatizmal Hastalıklar, Kireçlenme, Topuk dikeni, Tenisçi dirseği, Fibromiyalji (kulunç), *Kronik yorgunluk sendromu, Fibromiyalji ve stres (Yönetici Hastalığı) gibi kas-lif-bağ dokusu hastalıklarında faydalıdır. Uyku düzensizliği en sık kullanıldığı sorunlardandır. Ani işitme kaybı ve kulak çınlaması/baş dönmesi gibi iç kulak be Beyin Kaynaklı hastalıklarda kullanılır. Kanserde kemoterapi ve radyoterapiye destek sağlar."

VİRÜS KAYNAKLI HASTALIKLARA ŞİFA

Özellikle Virüslerden kaynaklanan hastalıklar, Hepatitler Hepatit B ve C de hastanın karaciğer fonksiyonlarını korumak kanser ve sirozdan korunmak adına, Zona, Herpes Virüs (genital), HİV, Vajinal Bakteriyel ve Mantar Enfeksiyonlarında Ozon Tedavisinin yeri çok önemlidir. Bölgesel zayıflama tedavisinde kullanılmaktadır. KOAH (Kronik bronşit) ve Astım ve alerjiler, Gözde Sarı Nokta Hastalığı, Ameliyat öncesi ameliyata ve sonrasında hızla iyileşme, Yanıklar, İş kazaları sonrası oluşan yaraların tedavisinde, Bel fıtığı tedavisinde de Ozon Tedavisinin Önemli faydaları söz konusudur.

BEL VE BOYUN FITIĞINDA ETKİLİ

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nafiz Karagözoğlu "Ameliyat edilemeyen bel ve boyun sorunları ozon tedavi, manuel terapi, kayropraksi, fizyoterapik uygulamalarla düzeltilmeye çalışılır. Ozon tedavisi hastanın durumuna göre doktor tarafından belirlenen yönteme göre yapılabilir. Fıtık ileri düzeyde bozulmuşsa ameliyathane ortamında disk içine ozon verilebilir. Muayenehane şartlarında ise genelde boyun yada bel kenarında ki kaslara ozon enjeksiyonları yapılabilir" dedi.

ROMATİZMAL AĞRILARI HAFİFLETİR

Ortaya çıkan aşınmalar, ağrılar, mikroplu-mikropsuz iltihaplar ozon tedavisinin etkileri ile düzelen süreçler olduğundan Romatizmal Hastalıkların tedavisinde ozon oldukça etkilidir. Romatizmal hastalıklarda klasik tedavinin yanına destek tedavi olarak kullanılan ozon tedavisi hastanın yaşam kalitesini arttırırken ilaç ihtiyacını da azaltır.