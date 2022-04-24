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24 Nisan 2022 Pazar 02:39:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 07:17:00

Ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirir

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Son dönemde hem yurt dışında hem de Türkiye'de tıbbi tedaviye destek olarak ozon tedavisinin yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Eren Yıldırım, "Ozon terapi; uygun doz, endikasyon ve doğru malzeme kullanımı ile bilinen ciddi bir yan etkisi olmayan önemli bir tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemidir.

Son dönemde hem yurt dışında hem de Türkiye'de tıbbi tedaviye destek olarak ozon tedavisinin yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Eren Yıldırım, "Ozon terapi; uygun doz, endikasyon ve doğru malzeme kullanımı ile bilinen ciddi bir yan etkisi olmayan önemli bir tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemidir. Ozonlanmış kan, enjeksiyon bölgesinde lokal uyarıyı başlatır ve böylece vücudun savunma sistemi harekete geçer" dedi. Hücre yenilenmesini sağlayan bir işlem olması nedeniyle yaşlanmayı geciktirme ve daha genç görünüm için de ozon terapi yaptırabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Eren Yıldırım, "Kas iskelet sistemi hastalıklarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Fibromyalji, fibromiyozit, kronik yorgunluk sendromu, bel-boyun fıtıkları, kas spazmları, eklem hastalıkları gibi durumlarda da klasik tedavilere ek olarak ozon terapiden faydalanarak hastanın kronik ağrılarının giderilmesinde, vücudun kendini iyileştirme kapasitesini artırmasında destek sağlıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Ozon tedavisi Uzm. Dr. Eren Yıldırım Fibromyalji fibromiyozit
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