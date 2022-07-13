Oyuncaklar boğulma nedeni olabilir

Uzmanlar, evde travmaya ve solunum tıkanmasına neden olabilecek kazaların başında boyutu küçük oyuncaklar, çocukların yedikleri yiyecekleri çiğnemeden yutmaları olduğuna dikkat çekiyor. Öğr. Gör. Özlem Karagöl, solunum yolu tıkanıklığı ve boğulma travmalarının 18 yaş altındaki genç ve çocukların en sık ölüm nedeni olduğunu söyledi. Karagöl, evde travmaya neden olacak kazaların başında ailelerin çocuklarına küçük oyuncak alması geldiğini söyledi. Karagöl, "Çocuk, ağzına yabancı bir cisim aldı. Solunum yolu tıkandı ve çocuk nefes almakta zorluk çekiyor ve öksürmeye başlıyor. Ama öksürürken çocukla iletişim halindeyseniz, çocuğun öksürme ve ağlama sesini duyuyorsanız bu kısmi tıkanmadır. Bu durumda çocuğu alıp omzunuzun üstüne koyup gazını çıkarır gibi sadece çocuğun öksürmesine yardımcı olmanız lazım. Çocuk öksürüp ağlamaya devam ettikten sonra çocuğun boğazına bakmamız gerekiyor. Çocuğun boğazındaki yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılmalı ve çıkıncaya kadar işleme devam etmemiz lazım" diye konuştu.