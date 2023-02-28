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28 Şubat 2023 Salı 07:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 07:30:00

Oyuncak bağışı için uzman tavsiyesi

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Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy Yücesan, depremzede çocuklara vinç, ambulans, polis ve lego gibi oyuncaklarının gönderilmesinde problem olmadığını belirterek, hayatın içinde olan ve gerçeği yansıtan her türlü oyuncağın çocuklara gönderilebileceğini belirtti.

Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy Yücesan, depremzede çocuklara vinç, ambulans, polis ve lego gibi oyuncaklarının gönderilmesinde problem olmadığını belirterek, hayatın içinde olan ve gerçeği yansıtan her türlü oyuncağın çocuklara gönderilebileceğini belirtti. Yücesan, "Bunda herhangi bir problem yoktur; ambulans, vinç, asker, polis, lego ile bir sürü bina yapıp yıkabilirler. Çocuklar tekrardan bozup yeniden inşa edebilir. Oyun hamurları ve boyama kitaplarını kullanabilirler çünkü resimlerle de bu şekilde anlatabilirler durumları. Peluş oyuncaklar genel olarak çocuklar geceleri yatarken zaten peluş oyuncaklarına sarılırlar ve bu bir güven hissi verir onlara. Bol bol peluş oyuncaklar gönderebilirler. Çocukların normalde aslında günlük rutinlerinde oynadığı bir polis aracı mesela ya da bir ambulans aracı hayatlarından alınmasına şu an gerek yok. Aslında şu anki durumlarında travmatik durumlarında da bu oyuncaklarla oynaması kendilerini dışa vurumunu yani düşüncelerini ve duygularını aktarma biçimidir. Bu yüzden gerçeği yansıtan tüm oyuncaklar gidebilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Aslı Özsoy Yücesan depremzede çocuklar vinç ambulans polis ve lego

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