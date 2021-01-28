Oyuncak alırken etiketini iyi okuyun

Doç. Dr. Sevil Karaman, "Yanlış oyuncak seçimi sebebiyle göz yaralanmaları yaşanabilir. Oyuncaklarla göz güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için çocuklarımıza oyuncak seçerken etiketlendiği şekilde yaşına uygun olanı tercih edin. Bunun yanında evinizdeki kırık ve eskimiş oyuncakları atın. Keskin kenarlı oyuncaklarla olabilecek göz yaralanmaları riskine karşı da koruyucu gözlük kullanın” dedi. “Çocuklar için neyin güvenli olduğunu ayırt etmek ebeveyn sorumluluğunda” diyen Karaman, “Gelişimde önemli bir yere sahip olan oyuncakları çocuklarınızın elinizden büyük bir tepkiyle almamaya çalışın. Oyuncak ambalajının üzerindeki yazılar, yaşa uygun olup olmadığını gösterir. 7 yaşındaki bir çocuk için uygun olan bir oyuncak, yürümeye başlayan bir çocuk için güvenli değildir. Oyuncakları çocuğunuzun yaş grubuna uygun seçin." Ebeveynlere internetten oyuncağın kendi etiketi üzerindekilere ek olarak güvenlik incelemelerini okumalarını öneren Karaman, etiketlerin okunarak oyuncağın ulusal güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının da incelenebileceğini aktardı.