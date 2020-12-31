Oyuncak alırken dikkat! En masum görüneni bile gözlere zarar verebilir

Gözde yaralanmalara neden olabilecek risk taşıyan oyuncaklar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sevil Karaman, "Küçük bir nesneye ateş eden veya iten herhangi bir oyuncak, potansiyel olarak gözlere ciddi zarar verebilir. Silahlar, göz güvenliğini tehdit eden en riskli oyuncaklardır. Çocuğunuza boncuk veya mermi atan bir silah vermenin güvenli olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu "oyuncaklar" son derece tehlikelidir. Küçük ateşleme füzeleri veya dartları olan oyuncaklar her zaman tehlikelidir. Çocuklar genellikle bu tür oyuncakları yüzlerine yakın tutmayı ve tetiği çekmeyi severler. Çocuğunuzu böyle bir oyuncaktan vazgeçiremiyorsanız, daima koruyucu gözlük kullanması konusunda ısrar edin" diye uyarıyor.

