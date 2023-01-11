Oyun bağımlılığı kalp krizini tetikliyor

AVUSTRALYA'da yapılan bir araştırma, yüksek adrenaline neden olan video oyunlarının çocuklardaki kalıtsal kalp hastalıklarını tetiklediğini ortaya koydu. Girişimsel Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen son 10 yıldır çocukların artan sürelerle video oyunları oynadığını ifade ederek, "Aksiyon ve heyecan verici oyunlar sırasında, çocukta yatkın olan kalıtsal bir ritim bozukluğu veya bir kalp hastalığı varsa ortaya çıkıyor. Şayet bir ritim bozukluğu tespit edilirse, bu ortamlardan çocukları mümkün olduğu kadar uzak tutmak gerekiyor" dedi. Anne ve babaları uyaran Prof. Dr. Ali Metin Esen, "Çocuklarınız bu oyunları çok fazla oynuyor ve oyun sırasında 'Kalbim sıkışıyor, heyecanlanıyorum, bayılır gibi oluyorum' gibi semptomlar ifade ediyorsa, bu durumu dikkate almalı, kalp kontrollerinden geçirmeliler. Aksiyon ve heyecan verici oyunlar sırasında çocukta kalıtsal bir ritim bozukluğu veya bir kalp hastalığı varsa, özellikle bu çocuklarda daha tehlikeli bir durum söz konusu. Heyecan dolu müsabakalar, adrenalinin pik yaptığı oyunlar sırasında bu sorunlar ortaya çıkıyor. Şayet bir ritim bozukluğu tespit edilirse, bu ortamlardan çocukları mümkün olduğu kadar uzak tutmak gerekiyor" diye konuştu.

