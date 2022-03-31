Otizm tedavisinde ilaç dozları önemli

Otizm Spektrum Bozukluğu'nda kullanılan ilaçlar, otistik belirtilerden ziyade rahatsızlığa eşlik eden ek psikiyatrik hastalıklar ve durumlara göre planlanıyor. İlaç kullanımında en önemli noktanın tedaviye uyum süreci olduğunu belirten Çocuk-Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Mert Beşenek, doktorun önerdiği kullanım şemasına uyulmaması, dozların aile tarafından değiştirilmesi veya atlanması durumunda ciddi yan etkileri görülebileceğine dikkat çekiyor. Beşenek, ilaç dozlarının uzman kontrolünde ayarlanmasını tavsiye ediyor. Uygulamalı Davranış Analizi (Applied Behavior Analysis-ABA) ve Floortime terapi modelleri de uzmanların görüşlerine göre çok büyük fayda sağlıyor.