VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyada örneği yok! Türkiye'den bir ilk
Cezayir: Dibeybe hükümeti Libya'da uluslararası meşruiyete sahiptir
Fransa'da halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı
Anayasa Mahkemesi 60. yaşını kutluyor
Havadan ateş karadan komando! 50 teröriste tek operasyonla imha
AKSUNGUR'a yeni özellik! İlk kez görüntülendi
Kamuda randevusuz hasta kabulü başladı!
HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepkiler
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Fatih Erbakan: Tayyip Bey'i destekleriz
Rusya ile Türkiye arasında kritik anlaşma!
Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık
Türkiye'de 2 bin 654 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uruguay'ın Ankara'da büyükelçilik açma kararı almasını mutlulukla karşıl...
Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Barış Akarsu'nun filminde
Hamilelik güzel geçiyor
12 Milyonluk test sürüşü
Gırtlak kanserinin 3 belirtisi: Ses kısıklığı, boğaz ve kulak ağrısı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -24 Nisan
24 Nisan 2022 Pazar 02:40:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 07:18:00

Oruç tutmak karaciğer yağlanmasına karşı iyi gelebiliyor

ABONE OL

Yapılan çalışmada oruç tutan ve tutmayan ve karaciğerde yağlanması olan 2 grup karşılaştırıldığında oruç tutan grupta insülin direnci, kolesterol, karaciğer enzimlerinde azalma olduğu ve oruç tutmanın karaciğer yağlanmasına karşı iyi gelebileceği sonucu bulunmuş

Yapılan çalışmada oruç tutan ve tutmayan ve karaciğerde yağlanması olan 2 grup karşılaştırıldığında oruç tutan grupta insülin direnci, kolesterol, karaciğer enzimlerinde azalma olduğu ve oruç tutmanın karaciğer yağlanmasına karşı iyi gelebileceği sonucu bulunmuş. Oruçlu olunan açlık süresince vücutta bazı tepkiler geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Onur Yaprak, "Beyin ve diğer organların enerji ihtiyacını karşılamak için karaciğerde glikojen olarak adlandırılan fazla karbonhidratın karaciğerde depolanmış şekli tekrar glukoza dönüşür, iftardan sonra ise fazla glukoz tekrar glikojen şeklinde karaciğerde depolanır. Bir taraftan da vücutta depolanmış olan yağlar yakılarak enerji için kullanılır. Oruç sırasında sabah yakıt kaynağı karbonhidratlar iken iftara doğru yağların yakıt kaynağı olarak öne çıktığı görülür. Bu da yağ dokudan serbest yağ asitlerinin kana karışması ve karaciğerde keton olarak enerjiye dönüşümü yani lipoliz ile gerçekleşir" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Oruç tutmak Dr. Onur Yaprak karaciğer yağlanması
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Festival başlıyor

Festival başlıyor
El ele alışveriş

El ele alışveriş
Kenan'la ölümden döndük

Kenan'la ölümden döndük
Tenis alışverişi

Tenis alışverişi
Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt

Estetik iddialarına fotoğraflı yanıt
Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor

Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor
Alkışlanacak hareket

Alkışlanacak hareket
Atatürk projesine dahil oldu

Atatürk projesine dahil oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER