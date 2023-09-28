Orta kulak enfeksiyonu sağır edebilir

Uzmanlar, uzun süren orta kulak enfeksiyonunun işitme kaybına neden olabileceğini söyledi. KBB Uzmanı Ali Rıza Gökduman, "Çocuklar yeni doğan taramalarını geçse bile sonradan geçirilebilecek kabakulak, kızamık gibi viral enfeksiyonlar veya uzun süre farkında olunmayan tedavi edilmemiş orta kulak enfeksiyonları, çocukluk döneminde kalıcı işitme kaybı yaparak işitme engeline yol açabilmektedir" dedi.

