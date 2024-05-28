Organlarımız bizden daha hızlı yaşlanıyor

Organlarımız bizden daha hızlı yaşlanıyor





Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların, bilim dergisi Nature'da yayınlanan bir araştırmada kan testiyle 11 organ ve dokudaki proteinleri inceleyerek, organların hızlı yaşlanıp yaşlanmadığının önceden tespit edilebileceğini ortaya koyduğunu belirten Akdemir, bu araştırmanın gelecekte daha uzun ömre giden yolda çığır açabileceğini söyledi.