VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Organlarımız bizden daha hızlı yaşlanıyor
Çok fazla kişiden mesaj alanlara müjde
Orman kurtarma timi
Güvercinler birincilik için yarıştı
Elazığ'dan Amerika'ya başarı öyküsü
20 yıl sonra gelen gazilik gururu
28 Mayıs 2024 Salı 07:25:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2024 Salı 07:25:00

Organlarımız bizden daha hızlı yaşlanıyor

ABONE OL

Yapay zekâ kullanılarak uygulanan yeni bir kan testi yöntemi ile artık organların yaşlanma riskinin önceden belirlenebileceğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir, "Yapılan çalışmalar, bazı organlarımızın bizden daha hızlı yaşlanabildiğini gösteriyor. Bu nedenle özellikle dengesiz beslenme, düzensiz uyku, hareketsiz yaşam, sigara, alkol ve stres gibi çevresel riskleri azaltmamız gerekiyor" dedi.


Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların, bilim dergisi Nature'da yayınlanan bir araştırmada kan testiyle 11 organ ve dokudaki proteinleri inceleyerek, organların hızlı yaşlanıp yaşlanmadığının önceden tespit edilebileceğini ortaya koyduğunu belirten Akdemir, bu araştırmanın gelecekte daha uzun ömre giden yolda çığır açabileceğini söyledi.

Etiketler : organ yaşlanma tedavi
Ehliyetini kaptırdı

Ehliyetini kaptırdı
Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi

Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi
Galada dikkat çeken samimiyet!

Galada dikkat çeken samimiyet!
Ayrılma nedeni şoke etti

Ayrılma nedeni şoke etti
Pınar Deniz'den evlilik açıklaması

Pınar Deniz'den evlilik açıklaması
Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı

Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı
Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı
27 yıl sonra yeniden ‘Kanasın'ı yorumladı

27 yıl sonra yeniden ‘Kanasın'ı yorumladı
İlk kez Harbiye sahnesinde

İlk kez Harbiye sahnesinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX